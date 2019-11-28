Milyar dolarlık iş hacmi yaratacak demiryolu fuarı Eskişehir'de yapılacak

Bakü- Tiflis- Kars (BTK) tren hattını kullanarak Avrupa'ya gidecek olan Çin'e ait, CHINA Railway Express adlı kargo treni, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ulaşırken, demiryolu endüstrisi Eskişehir'de biraraya gelecek. Uluslararası demiryolu sektörünün kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Rail Industry Show, Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı´nın desteğiyle 14-16 Nisan 2020´de, Modern Fuarcılık´ın organizasyonuyla düzenlenecek. TCDD Taşımacılık A.Ş., Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği ve Eskişehir Sanayi Odası, etkinliği destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor.

(DHA)