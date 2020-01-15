15 Ocak 2020 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ocak 2020 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişimleri öğrenmek istiyorlar. 15 Ocak’ta çeyrek altın 470 liradan alınıyor, 481 liradan satılıyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

15 OCAK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 470 liradan alınıyor, 481 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1880 liradan alınıyor, 1921 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 293 liradan alınıyor, 293 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 292,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 475,00 lira, Cumhuriyet altını 1.945,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 292,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve salı itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,40 293,60 291,90 292,10

Cumhuriyet Ata Lira 1.934,00 1.955,00 1.924,00 1.945,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,50 271,50 266,20 270,20

Lira(Tam) Ziynet 1.890,00 1.910,00 1.880,00 1.900,00

Yarım Ziynet 945,00 955,00 940,00 950,00

Çeyrek Ziynet 473,00 478,00 470,00 475,00