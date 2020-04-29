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  3. 1.5 milyon evin elektrik faturası 1 yıldır devletten

1.5 milyon evin elektrik faturası 1 yıldır devletten

1.5 milyon evin elektrik faturası 1 yıldır devletten

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 2019 yılında başlatılan elektrik tüketim desteğinden bir yılda 1 milyon 515 bin 47 hanenin yararlandığını bildirdi.

Sosyal yardım programı sayısının 2002’de 4 olduğunu anımsatan Selçuk, bu yıl itibarıyla sayının 43’e çıkarıldığına dikkat çekti.

LİMİT 150 KİLOVATSAAT

Bakanlık, ‘elektrik tüketim desteği’ uygulamasını Mart 2019’da hayata geçirdi. Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri karşılanıyor. Ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor. Düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106.53 lira) elektrik tüketim desteği sunuluyor.


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