15 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları..

15 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu altın birikimi yapanlar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları aynı zamanda düğünlerde hediyelşem aracı olarakta kullanılıyor. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altına yönelmeler arttı. 15 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatları belli oldu. 15 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye merak edenleri çin yantıı haberimizde..

15 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 270,92 liradan satışta 270,98 liradan

Çeyrek altın alışta 433,52 liradan satışta 444,35 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.817,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,30 270,50 272,50 272,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.782,00 1.803,00 1.796,00 1.817,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 252,50 248,50 252,50

Lira(Tam) Ziynet 1.741,00 1.761,00 1.755,00 1.775,00

Yarım Ziynet 871,00 881,00 878,00 888,00

Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 439,00 444,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 271,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,80 liradan, bin 790 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 811 liradan, 247,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,70 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.