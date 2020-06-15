15 Haziran 2020 altın fiyatları : Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk gününde güncel altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 15 Haziran tarihli altın fiyatları canlı olarak güncelleniyor. Yatırımcısının yakından takip ettiği altın, geçtiğimiz hafta çok fazla iniş çıkış yaşamamasına rağmen hareketliliğe sahipti. Çeyrek altın, gram altın fiyatları sizlerle...

15 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 378,33 TL olurken satış fiyatı ise 378,42 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 615,70 TL’den alınıp 622 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.231,80 TL'den alınıp, 1.242,80 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.451,90 TL, satış fiyatı ise 2.477,70 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.484,37 TL'den alınıyor, 2.510,65 TL'den satılıyor.