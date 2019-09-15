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  3. 15 Eylül altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde

15 Eylül altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde

15 Eylül altın fiyatları ne kadar" Gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde

15 Eylül altın fiyatları ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Gram altın altın fiyatları arasından en çok araştırılan altın olarak ilk sırada yer alıyor. Gram alltın fiyatları Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 274,60 liradan tamamladı. 15 Eylül altın fiyatları ne kadar? diye merak edenler için güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde..

 

15 Eylül altın fiyatları ne kadar? sorusu altın yatırımcıları ve sevdiklerine hediye olarak altın almak isteyenker tarafından internette araştırılıyor. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu Cumartesi ve Pazar günü de merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası faiz indiriminden sonraaltının gram fiyatı 278 lirasan alışta 273,22 liraya gerilemişti. 15 Eylül altın fiyatları ne kadar? diye merak edenler için güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde..

15 EYLÜL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın bugün alışta 270,72 liradan satışta 270,82 liradan, çeyrek altın ise alışta 435,40 liradan satışta 446,28 liradan satılıyor. 

ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ NASILDI?   

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 274,60 liradan tamamladı.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447,00 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü.      
         
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                           PERŞEMBE              CUMA                  
                           Alış       Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   274,80     275,00     274,40     274,60     
Cumhuriyet Ata Lira        1.811,00   1.832,00   1.808,00   1.829,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       251,00     255,00     250,25     254,25     
Lira(Tam) Ziynet           1.770,00   1.790,00   1.767,00   1.787,00   
Yarım Ziynet               885,00     895,00     884,00     894,00     
Çeyrek Ziynet              443,00     448,00     442,00     447,00   

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI  

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,60 lira oldu.  
  
İstanbul Kapalıçarşı’da 274,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,60 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254,25 liradan, bin 767 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 787 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.

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