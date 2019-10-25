Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7659
  • 6,4075
  • 279.875
  • 100296
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 1453 Engelliler Spor Kulübü'ne yeni sponsor

1453 Engelliler Spor Kulübü'ne yeni sponsor

1453 Engelliler Spor Kulübü'ne yeni sponsor

FuzulEv Başkanı Eyüp Akbal, "1453 Engelliler Spor Kulübü ile olan iş birliğimiz bizim için çok değerli ve anlamlı. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu branş dalına kamuoyunun daha fazla ilgisini çekip bir farkındalık yaratmayı başaracağız" dedi

FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi ekiplerinden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile 2019-2020 sezonu için isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Fuzul Grup'un kuruluşundan itibaren şirketin toplumsal yaşamın gelişimine katkı sağlama sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Akbal, başta basketbol olmak üzere, coşku ve heyecan çemberine alan sporun çeşitli dallarına ve sporculara destek olduklarını belirterek, 2017 yılından bu yana 1453 Engelliler Spor Kulübü'nü desteklediklerini bildirdi.

Akbal, "Kulübün sponsorluğunu ilk kez üstlendiğimizde kamuoyunun engelli sporlarını daha fazla desteklemesini ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nden daha fazla haberdar olmasını hedefledik.1453 Engelliler Spor Kulübü ile olan iş birliğimiz bizim için çok değerli ve anlamlı. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu branş dalına kamuoyunun daha fazla ilgisini çekip bir farkındalık yaratmayı başaracağız." diye konuştu.

Türk sporunu desteklemekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Akbal, "FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü'nün çok başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. Yönetimimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Burada herkesin huzurunda her zaman yanlarında olacağımızın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

- "1. LİGE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik ise yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bizim için de çok anlamlı bir gün. Kurulduğumuz günden bu yana kulübümüzü destekleyen FuzulEv'e ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal'a teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl yalnızca tek bir mağlubiyetle ligi bitirmeyi başardık. Bu sezonu ise FuzulEv'in de değerli desteğiyle namağlup kapatarak şampiyon olmayı ve 1. lige çıkmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la tanışma hikayesi olay oldu!
Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Evinin aylık kirası dudak uçuklattı
Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'
20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
<p>Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bi

Rusya Görüntüleri Yayınladı! Türkiye Sınırına Geldiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Volkswagen Golf’ün 8’inci ve belki son nesli dün akşam tanıtıldı