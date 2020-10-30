142 milyar yatırımla 220 bin kişiye istihdam

Nestle, Bursa’nın Karacabey ilçesinde Türkiye’nin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini 250 milyon lira yatırımla attı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabit yatırımlarda ciddi talep artışının söz konusu olduğunu belirterek, “9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak” dedi. Temeli atılan fabrikanın da bu teşviklerden faydalanan yatırımlardan sadece bir tanesi olduğunu söyledi.

10 BİN 802 TESİS



“Sanayi siciline kaydolan işletme sayısı da artıyor” diyen Varank yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde 10 bin 802 sanayi tesisinin üretime geçtiğini söyledi. Varank, “Yani 2019’a göre yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doları aşarak tüm zamanların eylül ayı ihracat rekorunu kırdı. Sanayide elektrik tüketimi, siparişler, kapasite kullanımı, üretim ve ihracat hızla atıyor” dedi.

AR-GE İÇİN DAVET



Dünyanın en büyük Ar-Ge ağlarından birine sahip olan Nestle’nin her yıl 1.7 milyar doların üzerinde Ar-Ge yatırımı yapan küresel bir marka olduğunu belirten Varank, Nestle’nin Bursa’ya da bir Ar-Ge merkezi kurmasını istedi.

ÇİN’DEN SONRA TÜRKİYE’YE GELDİ



Varank “Bu tesis, Nestle’nin 2011’den bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırımı ve 5. fabrikası olacak. 250 milyon liralık yatırımla kurulacak bu fabrika, ı 400 kişiye istihdam sağlayacak” dedi. Varank, firmanın Çin’de buna benzer bir yatırımının bulunduğunu aktararak “Çin’den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak Bursa’da kuruyorlar” dedi.

GÖKMEN UZAY MERKEZİ AÇILDI



Bakan Varank dün ayrıca Mustafakemalpaşa ilçesinde içme suyu şebekesinin temel atma törenine de katılırken Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin de açılışını yaptı. Varank “GUHEM’in ülkemiz için bir ilk olma özelliği de var. Burası aynı zamanda Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezi. 14 bin metrekare alana sahip bu merkez için 130 milyon lira yatırım yapıldı. Bizim desteklediğimiz en büyük bütçeli bilim merkezi” dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise “Sidney Opera Binası gibi sembol bir eseri Bursa’mıza kazandırdık” dedi.