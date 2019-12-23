140 milyar $'lık dev kruvaziyer pazarında Türkiye'nin payı artar

Türkiye’nin, son dönemde Akdeniz’in en iyi kruvaziyer destinasyonu ilan edilerek Avrupa’da en iyi saha seçilmesi ve İstanbul Havalimanı’nın devreye girmesinin ardından, yurt dışından ülkemize ilgi artıyor. Galataport’un hizmete alınmasından sonra atağa geçmesi beklenen kruvaziyer sektöründeki gelişmeler üzerine dünyanın en büyük tur operatörlerinden Japonya merkezli HIS Travel, Cruise Planet markasıyla Türkiye’de yatırımlarına hız verme kararı aldı. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, 1 milyon kişiye istihdam yaratan kruvaziyer turizminin, globalde 140 milyar dolarlık bir ekonomi sağladığını söyledi.

200 BİN KİŞİ GELİR

Gemilerle seyahatin hem dünyada hem de Türkiye’de hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Ovacık, “Geçen yıl dünyada 27,6 milyon kişi gemi seyahatlerine katıldı ve her yıl bu rakam ortalama yüzde 7 artıyor. 2019’un ise 29 milyon cruise yolcusuyla finalize olacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Ovacık, İstanbul Havalimanı’nın turizm etkisine de değinerek, “İstanbul Havalimanı’nın açılışı yurt dışından Türkiye’ye ilginin artmasını sağladı. 2020’de Galataport’un da tamamlanmasının ardından, Türkiye’de cruise pazarında ciddi bir atak yaşanacak” dedi. Celebrity Cruise, MSC Cruises ve Celestyal Cruise’un 2021’den itibaren İstanbul, Kuşadası ve İzmir gibi birçok Türkiye limanına düzenli sefer yapacaklarını anlatan Ovacık, “2021 sonunda bu gemilerin 200 bin civarı turisti ülkemize getirmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ KATINA YAKIN PARA HARCIYORLAR

Dünyada en yoğun kruvaziyer trafiği ABD, Karayipler ve Bahamalar’ı içeren turlarda görülüyor. Bunlar tüm dünyada satılan cruise pazarının 3’te biri konumunda. Bu ülkeleri % 30,4’le Akdeniz ve Ege-Adriyatik rotaları izliyor. Türkiye’de satılan tur paketleri kapsamında bir turist, cruise paketine ortalama 1250 euro ödüyor. Kara turlarının ortalamasının 560 euro seviyelerinde olduğu düşünülürse, para harcayan ve seyahat kültürüne sahip, bir turist grubunun gemi seyahatlerini tercih ettiği söylenebilir.”

KUŞADASI’NA 2 GEMİYLE BİN 500 TURİST GELDİ

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki Ege Port Limanı’na Norveç bandıralı kruvaziyer Viking Star ve Malta bandıralı kruvaziyer Celestyal Cyrstal dün yanaştı. İki gemiyle yolcu ve mürettebattan oluşan bin 500 turistin geldiği belirtiliyor. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bu ay toplam 9 gemi seferinin gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi: “2020’yle birlikte Türkiye kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanma dönemine girecek. Bugünden gelen gemi rezervasyonlarına baktığımızda özellikle 2021 ve 2022 yıllarında hızlı büyüme ivmesi öngörüyoruz.”