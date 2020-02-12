Sevgililer Günü hediyesi alırken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça, internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürülme riski de artmaya devam ediyor. Peki internetten alışveriş yapanların 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günlerde dikkat etmeleri gereken hususlar neler? İşte yanıtı...

DHA'nın haberine göre, özel günler başta olmak üzere internet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Bu tarz özel günlerde genellikle sosyal medya platformları çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dolandırıcılıklar daha çok sosyal medya platformları üzerinden yapılıyor. Tüketicilerin burada çok uyanık olmaları gerekiyor." diye konuştu.

100 ya da 200 dolarlık ürünlerin 10 veya 20 dolar gibi rakamlara satıldığı algısının uyandırıldığını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Siz de onlara kanarak özellikle direkt mesaj denilen uygulama üzerinden ben bu ürününüzle ilgileniyorum, diyorsunuz. 'Parayı şuraya yatırın, adresinizi verin size bir link gelecek. Kredi kartı bilgilerinizi girin, biz ürünü size göndereceğiz' şeklinde çok ciddi bir dolandırıcılık var. Tüketiciler sevgililerine hediye alalım derken banka hesapları boşaltılabilir. Kredi kartı numaraları çalınabilir."

"HESABIN NE ZAMAN AÇILDIĞINA DİKKAT EDİLMELİ"

İnternet ve sosyal medya platformlarından alışveriş yapan tüketicilerin dikkat etmesi gereken başlıklar olduğunu ifade eden Osman Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alışveriş sitelerini incelememiz gerekiyor. Ticari kimlikleri var mı, bunu incelememiz gerekiyor. Şehirlerin ticaret odalarının sayfalarında böyle bir şirket var mı yok mu, mutlaka kontrol edilmelidir. Alışveriş sitesinin profesyonelliğine bir görsel olarak bakmak lazım. Apar topar hızlıca açılmış bir site mi, sitenin güvenliği nasıl sağlanmış? En azından HTTPS ile başlıyorsa ödeme sisteminin şifrelerle ilerlediğini gösterir. Orada satılan ürünler, satışı yapan web sayfasının veya sosyal medya sahibinin ismi gibi hususlar çok iyi bir şekilde internet üzerinden araştırılmalıdır."

Sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılırken hesabın ne zaman açıldığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Demircan, "Net olarak hesap üzerinden göremiyoruz ama paylaşımlarından görebiliriz. 5-6 yıl önce paylaşımını yapmış bir hesap aslında ticareti buradan yürütüyormuş gibi görünebilir. Ama birkaç gün önce ilk paylaşım yapılmış, hesap apar topar açılmış ve 200-300 dolarlık ürünler 10-20 dolara satılıyorsa işte burada şüphelenmemiz gerekiyor. Kesinlikle iletişim kurmamamız, iletişim kurarsak da kimlik ve banka bilgilerimizi paylaşmamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"MUTLAKA KAPIDA ÖDEME TERCİH EDİLMELİ"

Sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde kapıda ödemenin tercih edilmesi gerektiğini belirten Siber Güvenlik Uzmanı Demircan, "Kapıda ödemenin şöyle bir avantajı var... Her şeyden önce kredi kartı numarasını ve banka bilgilerinizi kötü niyetli kişilerin eline kaptırmayacaksınız. Ürünü kontrol etme şansınız var. İstediğiniz ürün mü gelmiş, ürün talep ettiğiniz ürün mü, bunları kapıda ödemede net bir şekilde görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GÜNLERDE TEMKİNLİ OLUYORUZ"

Sosyal medya platformları ve internet üzerinden alışveriş yaptığını belirten Özge Çelik, "İnternetten alışveriş yaptım. Güvenli mi diye kontrolünü sağladık. O konuda dikkat ediyoruz. Böyle günlerde de biraz temkinli oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÜVENİLİR OLMALARINA DİKKAT EDİYORUM, YORUMLAR ÖNEMLİ"

İnternet üzerinden alışveriş yapan bir diğer kişi olan Abdülkadir Sancak, "Genelde güvenilir internet hesaplarından almaya çalışıyoruz. Ben de aldığım hediyelerin yaklaşık yüzde 60'ını sosyal medyadan alıyorum. Güvenilir olmalarına dikkat ediyorum. Yorumlar önemli." diye konuştu.

"MAĞAZAYA GİDİP ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"

Eşine hediye alacağını ve bu alışverişi mağazadan yapacağını belirten Bedir Ali, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Hediye alma planım var tabii ki. Ben daha gelenekselim. Mağazaya gidip alışveriş yapıyorum. Güvenli bulduğum çok sayıda alışveriş sitesi var. Ben daha çok görmek ve dokunmak isterim. Ona göre tercihte bulunurum." sözlerini kullandı.