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  3. 14 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

14 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

14 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar"

14 Şubat 2020 altın fiyatları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar anlık değişimleri yakından takip ediyorlar. Bu değişimlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 307,20 liradan tamamladı. 14 Şubat’ta ise yükseliş devam ediyor.Çeyrek altın 490 liradan alınıyor, 502 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 14 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 499,00 lira, Cumhuriyet altını 2.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 307,20 liradan işlem gördü. Cuma günü ise yine yükseliş yaşanıyor. Gram altın 306 liradan alınıyor, 306 liradan satılıyor.

14 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 306 liradan alınıyor, 306 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 490 liradan alınıyor, 502 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1961 liradan alınıyor, 1984 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 980 liradan alınıyor, 2004 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 307,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 499,00 lira, Cumhuriyet altını 2.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 307,20 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                          ÇARŞAMBA              PERŞEMBE             

                                              Alış       Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   304,00     304,20     307,00     307,20    

Cumhuriyet Ata Lira        2.003,00   2.024,00   2.023,00   2.044,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       277,30     281,30     280,00     284,00    

Lira(Tam) Ziynet           1.958,00   1.978,00   1.977,00   1.997,00  

Yarım Ziynet               979,00     989,00     989,00     999,00    

Çeyrek Ziynet              489,00     494,00     494,00     499,00     


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