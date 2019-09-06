14 milyarlık yatırımla 3 bin kişiye istihdam

Dört ilde yapılacak dev yatırımlarla ekonomiye büyük katkı sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu açıkladı. Varank, “Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1.4 milyar dolar katkı yapacak” ifadelerini kullandı. Dört ilde desteklenmesine karar verilen 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte yatırımların ayrıntıları:

ADANA’DA YERLİ HAMLE

l Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlardan biri Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ tarafından Adana’da hayata geçirilecek. Sabit yatırım tutarı 8 milyar 225 milyon lira tutarındaki projeyle yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi kurulacak. Projeyle 590 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor. Yatırımla otomotiv, tekstil, ambalajlama ve plastik ürünleri gibi birçok kullanım alanı bulunan plastik ham maddenin üretim kapasitesi artırılacak. Türkiye’nin tüketiminin yerli kaynaklarla karşılanması sağlanacak. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde yapılacak yatırımın 75 milyon dolar ithalatı önlemesi, 170 milyon dolar da ihracata katkı sağlaması bekleniyor.

Ankara’ya güneş paneli ve rüzgar tüneli

l Ankara’da kurulacak Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin güneş paneli üretim tesisinin sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon lira olacak ve yılda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretilecek. Tesisle 982 kişiye istihdam sağlanacak. Enerjide hem çevreci kaynakların çeşitliliğine hem de arz güvenliğine katkıda bulunacak tesis, 39 milyon dolarlık ithalatın önlenmesine, 58 milyon dolar da ihracata katkı yapacak.

İTHALATI ENGELLEYECEK

l Ankara’da desteklenecek olan diğer bir yatırım da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapılacak 1 milyar 427 milyon lira sabit yatırım tutarına sahip rüzgar tüneli tesisi olacak. Söz konusu projeyle 52 kişiye yeni iş kapısı açılacak. Bu yatırım, 96 milyon dolarlık kadar ithalatın önüne geçecek.

BURSA’YA ‘ÇELİK’ DESTEK

l BURSA’DA Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 852 milyon lira yatırımla yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretim tesisi kurulacak. Bu tesisle toplam 173 kişiye istihdam sağlanacak. Söz konusu yatırım, 97.1 milyon dolarlık ithalatı önleyecek, ihracata da 64.7 milyon dolarlık katkı yapacak.

İHA TESİSİYLE İHRACATA 413 MİLYON DOLAR KATKI

l İSTANBUL’DA da Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından toplam sabit yatırım tutarı 600 milyon lira olan insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi yatırımı gerçekleştirilecek. Bu tesisle 1112 kişi yeni bir işe kavuşacak.

MİLLİ ÜRETİM

İHA’ların yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle dışa bağımlılık azalacak, ihracat artacak, cari açığın kapanmasına katkı sağlanacak. Bu yatırımla 393 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve ihracata 413 milyon dolarlık katkı verilecek. Proje Bazlı Teşvik Sistemi’yle bugüne kadar 40 milyar lira tutarında 19 proje için destek kararı alınmıştı.