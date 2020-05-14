14 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Güncel, canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

14 Mayıs 2020 altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasa altın fiyatları gün içerisinde ani değişimler yaşayabiliyor. Geride bıraktığımız hafta rekor kıran gram altın bu hafta düşüş seyrinde. 383 TL'den işlem gören gram altının ons fiyatı ise 1.711,72 TL. Altın alıp satmak isteyenler ve ekonomistlerin araştırdığı güncel, canlı, anlık gram altın ve çeyrek altına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

14 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 383,39 TL'den alınıp, 383,58 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 619,60 TL'den alınıp, 629,80 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.239,30 TL'den alınıp, 1.259,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.467,20 TL'den alınıp, 2.511,10 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.501,89 TL'den alınıp, 2.546,30 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI? (13 MAYIS 2020)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 382,87 TL'den alınıp, 382,98 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 618,70 TL'den alınıp, 629,70 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.237,30 TL'den alınıp, 1.259,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.463,30 TL'den alınıp, 2.510,30 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.495,77 TL'den alınıp, 2.543,25 TL'den satılıyor.