14 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde! A101'e yarın neler gelecek? İşte indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Herhafta uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri müşterilerine sunan A101'de indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. A101'de bu hafta; Toshıba 43″ Full HD Smart Led Tv 2299 TL'den satışa unulacak. Teknoloji ürünleri içerisinde büyük ilgi görecek diğer fırsatlar içinde Xiaomi markası ile 2 yıl garantili 6.22″ HD+Damla ekrana sahip, 4 Gb Ram ve 64 Gb dahili hafızalı 8 çekirdek işlemcili, parmak izi okuyuculu Xiaomi Redmi 8 Cep Telefonu 1399 TL'den satılacak.

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