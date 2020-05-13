14 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde! A101'e yarın neler gelecek? İşte indirimli ürünler listesi
14 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. A101'e yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm A101 müşterileri tarafından merak ediliyor. A101'de bu hafta; Redmi 8 cep telefonu 1.399 TL'den, Honor 7S cep telefonu 799 TL'den ve TOSHIBA 43LL3A63DT 43” full hd smart led tv 2.299 TL'den satışa sunulacak. A101 aktüel ürünler listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
A101 aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Herhafta uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri müşterilerine sunan A101'de indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. A101'de bu hafta; Toshıba 43″ Full HD Smart Led Tv 2299 TL'den satışa unulacak. Teknoloji ürünleri içerisinde büyük ilgi görecek diğer fırsatlar içinde Xiaomi markası ile 2 yıl garantili 6.22″ HD+Damla ekrana sahip, 4 Gb Ram ve 64 Gb dahili hafızalı 8 çekirdek işlemcili, parmak izi okuyuculu Xiaomi Redmi 8 Cep Telefonu 1399 TL'den satılacak.