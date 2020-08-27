14 ilde düğünler iptal oldu: İşte ödemelerin geri alınması için yapılması gerekenler

Koronavirüs vaka sayıları artınca 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan programları iptal edildi. Düğün ve nikahlar için 1 saat süre belirlendi. Binlerce vatandaş organizasyonları iptal ettirmek istiyor. Peki, Ödenen ücretler iade edilecek mi? Uzmanlara göre, düğün iptalinde ya da alınmayan hizmetlerde ödenen ücreti geri almak mümkün. İşte yapılması gerekenler...

TRT Haber yer alan habere göre kararın ardından organizasyon şirketlerine düğün iptali ve ücret iadesi için başvurular başladı.

DÜĞÜN İPTALİNDE ÖDENEN ÜCRETLER TALEP EDİLEBLİECEK

Avukat Devrim Nur Kayabalı, "COVID-19 salgınını biz mücbir sebep olarak kabul ettik; çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan beklenmedik ve ne organizasyon firmalarını ve düğün sahiplerinin kusuruna dayatamadığımız ortada bir yasak, bir engelleme faaliyeti doğdu" dedi.



Taraflar arasında anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ancak hukuki olarak alınmayan bir hizmetin ödenen ücretini geri istemek mümkün.

Avukat Kayabalı konuyla ilgili şunları söyledi:

"İstediğim gibi bir düğün, nikah yapamayacağım. Sözleşmemdeki esaslı unsurlar değişti. Bu yüzden iptal ediyorum ve paramın tamamını iade istiyorum diyerek ödemesini iade alabilir."

Uzlaşma olmaması durumunda hakem heyetine veya mahkemeye gidilebilir

ÖNCE UZLAŞMA YOLU

Ödemelerin iadesi için önce uzlaşma yoluna gidilmesi tavsiye ediliyor.

Kayabalı, "Uzlaşma oranının çok düşük olduğunu gördük geçtiğimiz dönemde. Bu durumda tüketici hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine başvurmak durumunda kalacaklar" diye konuştu.

Ücretini tam ödeyip genelge sebebiyle belirlenen şartlarda düğünlerini yapanlar da almadıkları hizmetlerin bedelini geri isteyebilecek.