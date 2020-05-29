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  3. 1343 gence kadro müjdesi! Tercihler nasıl yapılacak?
29 Mayıs 2020 Cuma 11:10 | Son Güncelleme:

1343 gence kadro müjdesi! Tercihler nasıl yapılacak?

1343 gence kadro müjdesi! Tercihler nasıl yapılacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız." dedi. Bakan Selçuk, “Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek” dedi. Bu açıklamaların ardından tercihlerin ve atamların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız.' dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran’da başlayacağını ve 15 Haziran’a kadar devam edeceğini ifade etti. İşte tercih ve atamalar hakkında merak edilenler..

1343 GENCE KADRO MÜJDESİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız." dedi.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek” dedi.

Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran’da başlayacağını ve 15 Haziran’a kadar devam edeceğini ifade etti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabileceğini bildirdi.


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