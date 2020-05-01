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  3. 1.3 milyon liralık ürün ve nakdi bağış yapıyor

1.3 milyon liralık ürün ve nakdi bağış yapıyor

1.3 milyon liralık ürün ve nakdi bağış yapıyor

Şampuan markası Head&Shoulders, salgınla mücadele edilen bu günlerde, başlattığı #HepSeninle kampanyasıyla, evde kalmaya destek veren sosyal medya aktivasyonları gerçekleştirmeye başlamıştı.

KIZILAY ULAŞTIRIYOR

Yapılan açıklamaya göre, şirket bu kez de #HepSeninle kampanyası kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarının ve yurtdışından gelen vatandaşların kaldığı karantina yurtlarına, ihtiyaç sahiplerine, kuaför ve berberlere toplam 1.3 milyon TL değerinde ürün ve maddi bağış yapıyor. Yurtlara bağışlanan şampuan ürünleri Türk Kızılayı aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. 


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