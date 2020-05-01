1.3 milyon liralık ürün ve nakdi bağış yapıyor

KIZILAY ULAŞTIRIYOR



Yapılan açıklamaya göre, şirket bu kez de #HepSeninle kampanyası kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarının ve yurtdışından gelen vatandaşların kaldığı karantina yurtlarına, ihtiyaç sahiplerine, kuaför ve berberlere toplam 1.3 milyon TL değerinde ürün ve maddi bağış yapıyor. Yurtlara bağışlanan şampuan ürünleri Türk Kızılayı aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.