13 milyon çalışana tamamlayıcı sağlık sigortası

İşbirliği kapsamında, Odalar Birliği'nin 81 il ve 160 ilçedeki tüm üyeleri, NN Hayat ve Emeklilik'le özel koşullarla 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olabilecek.

570 HASTANEYİ KAPSIYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “İşbirliğimiz kapsamında, 81 il ve 160 ilçedeki 1.5 milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan yaklaşık 13 milyon çalışana, uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortasına ulaşma imkanı sunulacak. Üyelerimiz, 81 ildeki 570 hastanenin imkanlarından yararlanabilecek. Hastane masraflarını düşürecek."