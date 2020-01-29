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13 milyon çalışana tamamlayıcı sağlık sigortası

13 milyon çalışana tamamlayıcı sağlık sigortası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında, Odalar Birliği'nin 81 il ve 160 ilçedeki tüm üyeleri, NN Hayat ve Emeklilik'le özel koşullarla 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olabilecek. 

570 HASTANEYİ KAPSIYOR 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “İşbirliğimiz kapsamında, 81 il ve 160 ilçedeki 1.5 milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan yaklaşık 13 milyon çalışana, uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortasına ulaşma imkanı sunulacak. Üyelerimiz, 81 ildeki 570 hastanenin imkanlarından yararlanabilecek. Hastane masraflarını düşürecek."


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