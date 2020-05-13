13 Mayıs 2020 çeyrek altın, gram altın ne kadar? Canlı anlık altın fiyatları haberimizde

13 Mayıs 2020 çeyrek altın, gram altın ne kadar? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Canlı anlık altın fiyatları gündemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda yükseliş ivmesi ile yatırımcısını mutlu eden, ancak alıcısını ise düşündüren altın fiyatlarının gün içindeki seyri de merak ediliyor. Altının güne hangi rakamla başladığı ve hangi rakamla kapattığı araştırılıyor. Altın alıp satmak isteyenler ve ekonomistler tarafından araştırılan güncel anlık altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 382,87 TL'den alınıp, 382,98 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 618,70 TL'den alınıp, 629,70 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.237,30 TL'den alınıp, 1.259,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.463,30 TL'den alınıp, 2.510,30 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.495,77 TL'den alınıp, 2.543,25 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 385,26 TL'den alınıp, 385,40 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 623 TL'den alınıp, 632,90 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.246,10 TL'den alınıp, 1.265,50 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.481,50 TL'den alınıp, 2.524,20 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.513,97 TL'den alınıp, 2.557,15 TL'den satılıyor.