13 Mart 2020 altın fiyatları: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 522,00 lira, Cumhuriyet altını 2.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba kapanışa göre yüzde 3,05 düşerek 321,00 liradan işlem gördü. Bugün gram altın 322 liradan alınıyor, 322 liradan satılıyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

13 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 322 liradan alınıyor, 322 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 516 liradan alınıyor, 529 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2064 liradan alınıyor, 2109 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1032 liradan alınıyor, 1058 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 522,00 lira, Cumhuriyet altını 2.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba kapanışa göre yüzde 3,05 düşerek 321,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 330,90 331,10 320,80 321,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.181,00 2.202,00 2.114,00 2.135,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 302,00 306,00 292,50 296,50

Lira(Tam) Ziynet 2.131,00 2.151,00 2.066,00 2.086,00

Yarım Ziynet 1.066,00 1.076,00 1.033,00 1.043,00

Çeyrek Ziynet 533,00 538,00 517,00 522,00