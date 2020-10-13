13 Ekim Salı günü tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında hareketlilik devam ediyor!

Vatandaşlar, "Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altında yükseliş sürecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Gram altında hareketlilik dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Gram altın saat 11.22 itibarı ile 488 liradan işlem görürken çeyrek altın ise yükselişe geçerek 802 liradan işlem görüyor. Peki gram altındaki dalgalanma devam edecek mi? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? İşte 13 Ekim Salı günü tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,6 liradan tamamladı.

13 EKİM SALI GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.22 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 488,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.267 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.921 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini bildiren analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.