13 ayrı ‘faizsiz fon'la ekonomiye yeni kaynak

Faizsiz BES ve katılım sigortacılığının öncü markası olarak 6 yıldır hizmet veren Katılım Emeklilik, 13 ayrı fonla Türk ekonomisine kaynak sağlıyor. Yaşanan salgın sürecinde sağlık başta olmak üzere sigortaların öneminin iyi anlaşıldığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Daha Türkiye’de katılım sigortacılığı düzenlemesi yapılmadan tamamen bu ilkelere uygun ilk şirket olarak mevzuatın gelişmesine örnek olduk. Faiz hassasiyeti olan milyonlarca insanın gönül rahatlığıyla BES’le geleceklerini, katılım sigortacılığı ürünlerimizle de hayatlarının her alanını güvence altına alabilmelerini sağladık” dedi.

ÖNCÜ ŞİRKET OLDUK



Sincek “Böylece bir yandan sektörün derinleşmesine katkı sağlarken diğer yandan da ülkemizdeki tasarruf oranlarımızın artmasına destek oluyoruz. Şu bir gerçek ki ekonominin tansiyonu tasarrufla düşüyor. Bu anlayışla fonlarımızla toplanan birikimler Türk ekonomisine kaynak sağlıyor. Başta altın ve döviz olmak üzere 13 faizsiz fonumuzla halkımıza kazandırmaya ve her yıl sigorta sektörünün üzerinde büyüyerek faizsiz tarafta öncü bir şirket olarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu. Sincek, bireysel emeklilik sektörünün korona sürecine kısa sürede uyum sağladığını da belirtti.

SAĞLIK SİGORTASINDA FAİZSİZ ALTERNATİF



Ayhan Sincek geçtiğimiz yıllarda sağlık alanında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Yabancı Sağlık Sigortası gibi ilk ürünleri hayata geçirerek sağlıkta da faizsiz alternatif olabileceğini gösterdiklerini belirtti. Sincek “Bu kapsamda sunduğumuz ürünlerimiz teveccühle karşılandı. Ayrıca özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze Katılım Sağlık markamızı ekledik. ‘Emeklilik’ ve ‘Hayat’ın yanına sağlığı da ekleyerek yeni bir yapı kurduk” dedi.

TASARRUFU ANLIK GÖRÜNTÜLEME İMKÂNI



Ayhan Sincek “Kurulduğumuz günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiye büyük önem verdik. Bu sayede bizi tercih edenlere özellikle son dönemde büyük avantaj sağladık. ‘Katılım Cep’ mobil şubemiz ile katılımcılarımıza, tasarruflarını anlık görüntüleyebilme fırsatı sunuyoruz” dedi. Sincek fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemin telefon üzerinden yapabildiğini belirtti. Sincek “İşlerimizin merkezinde dijitalleşme var, bu da hızımızı artırıyor” dedi.

ÜÇ YILDIR GETİRİ ŞAMPİYONU



Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik fonlarının 3 yıldır üst üste fon şampiyonu olduğunu söyledi. Sincek “2019 yılında da Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonumuz yüzde 59.72 getiri ile tüm BES fonları arasında sektör şampiyonu oldu. Fonlarımız ağırlıklı ortalama getiride yüzde 28.5 ile enflasyonun yüzde 14.84 üzerinde reel getiri sağladı. 2019’u net 68 bin 550 BES ile sektörde net sözleşme artışında lider şirket olarak kapattık” dedi. Sincek 6. yılda 3 milyar TL fon büyüklüğü, 700 bin BES ve 170 bin sigorta sözleşmesine ulaştıklarını da anlattı.