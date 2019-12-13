13 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık.. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

13 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık merak ediliyor. Yatırım ve hediyelik altın almayı düşünen vatandaşlar son dakşka altın fiyatlarını araştırıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem gördü. Bu sabah altın fiyatları düşüşle başladı. 13 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye merak edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatları..

13 ARALIK 2019 ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 272,67 liradan satışta 272,76 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 436,39 liradan satışta 447,30 liradan işlem görüyor.

DÜN KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 artışla 276,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,60 273,80 276,00 276,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.803,00 1.824,00 1.819,00 1.840,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 252,00 256,00

Lira(Tam) Ziynet 1.762,00 1.782,00 1.778,00 1.798,00

Yarım Ziynet 881,00 891,00 889,00 899,00

Çeyrek Ziynet 440,00 445,00 444,00 449,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.