127 'parlak beyin' Türkiye'ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı’nın sonuçları belli oldu. Yurt dışında çalışan 98’i Türk, 29’u yabancı toplam 127 parlak beyinin tercihi Türkiye oldu. Aralarında MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale gibi dünyaca ünlü üniversitelerde görev yapan bilim insanları araştırmalarını Türkiye’ye taşıma kararı aldı. Programın sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Programa kabul edilen isimlerin Türkiye’nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandığını kaydeden Varank, kazanan isimlere bakıldığında Türkiye’nin geleceğine olan inancın görüldüğünü söyledi.

242 BAŞVURU alındı

Bakan Varank, "Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık. 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye’nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı” açıklaması yaptı.

Destek kazanan araştırmacıların 58'i Amerika, 16'sı İngiltere'den

“Kazanan isimleri irdelediğinizde, Türkiye’ye duyulan güveni, Türkiye’nin geleceğine olan inancı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Destek kazanan araştırmacılardan 58’i Amerika Birleşik Devletleri’nden, 16’sı İngiltere’den, 9’u Almanya’dan, 8’i de Hollanda’dan başvuru yapmış” diye konuşan Varank, “ Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale’den araştırmacılar var. Yine, dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimler var. İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır” dedi.

24 Temmuz'da isimler açıklanacak

Bilim insanları, daha önce kendilerine verilen şifreyle programa kabul edilip edilmedikleri TÜBİTAK’ın internet sitesinden öğrenebilecek. Kazananların tam listesi, 24 Temmuz'da düzenlenecek TÜBİTAK’ın 56’ncı kuruluş yıldönümünde açıklanacak. Başvuru yapan adaylar sonuçlarını e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden sistemimize giriş yaparak kontrol edebilecekler.