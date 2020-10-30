125 bin kişi BES'ten ikinci maaşa kavuştu

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 27 Ekim 2020 tarihinde 18’inci yaşına giren Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline geldiğini söyledi. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle bir açıklama yapan Ayhan Sincek, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte yaklaşık 13 milyon katılımcısı ve 163 milyar TL’lik fon tutarıyla BES’in 18’inci yılında Türkiye’nin tasarruf kapasitesini katlayacak güce ulaştığını belirtti.

HER YIL 3 BİN EMEKLİ



BES’in artık rüştünü ispatladığını belirten Sincek, “125 binin üzerinde katılımcı, kısa dönemli iniş çıkışlara bakmadan emeklilik günlerine odaklanarak şimdi ikinci emeklilik maaşlarını alıyor. Her yıl da 3 bin civarı katılımcı yeni emekliler arasına katılıyor. Tek emekli aylığının aynı yaşam standartlarını sürdürmeye yetmeyeceği bir dünyada SGK’nın yanına destek olarak kurulan BES, bugün artık sosyal güvenliğimizin vazgeçilmez sistemlerinden biri haline gelmiştir” dedi.

Pandemi sonrası insanların geleceklerini güvence altına almayı daha çok düşünmeye başladığını aktaran Ayhan Sincek, BES’in gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve dijital çözümleriyle Türkiye’nin gelişiminde anahtar olduğunun altını çizdi. Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi gerçeğiyle karşılaştığımızda geleceğe hazırlık yapmanın önemini daha iyi anladık. Kurumsallaşmış yapısı ve denetleme mekanizmalarıyla katılımcıların haklarının her açıdan güvence altına alındığı bir sistem olan BES en güvenli ve getirisi en yüksek opsiyon.”

FAİZ HASSASİYETİ OLANLARA DA SEÇENEK VAR



BES’in her kesimi kucakladığına da dikkat çeken Sincek, ”Faiz hassasiyeti olanlar için kuruluşundan bu yana faizsiz hizmet veren Katılım Emeklilik bir rol model oldu. 2017’de gerçekleşen düzenlemelerin ardından bu alanda çok büyük bir potansiyel olduğu daha da iyi anlaşıldı, BES daha geniş kesimlere ulaşma imkanı buldu. Bu gelişimin artarak devam edeceği görülüyor. Diğer yandan emeklilik fonlarının son yedi aylık ağırlıklı getiri oranı yüzde 15,9 ile alternatif tasarruf araçlarını geçmeyi başardı. BES, Türkiye’nin lider tasarruf, yatırım ve gelecek planlama aracı olduğunu ispatladı” dedi. Katılım Emeklilik’ten emekli olan katılımcılarının da olduğunu anlatan Ayhan Sincek “3 milyar 444 milyon TL fon büyüklüğümüz, 13 faizsiz fonumuz, 715 bin BES sözleşmemiz ve 195 bin sigorta sözleşmemizin yanı sıra artık emekli etmeye de başladık” dedi.

GERİ ÖDEMEYİ KATILIMCI BELİRLEYEBİLİYOR



Ayhan Sincek “BES’te emekliliğe hak kazandıktan sonra emeklilik hesabındaki birikimlerin tamamı ya da bir kısmı geri ödeme programı çerçevesinde belirleyeceğiniz maaş süresi veya maaş tutarına bağlı olarak düzenli emeklilik geliri sağlar. Birden fazla emeklilik sözleşmesi var ise, sözleşmelerden birinin emeklilik hakkı kazanması durumunda diğer sözleşmeler de emeklilik gelir planı altında birleştirilebilir. Maaş gibi alacağınız geri ödemelerinizi almak istediğiniz süreye göre ya da belirli periyotlarda almak istediğiniz tutara göre belirleyebilirsiniz” dedi. Sincek “Geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık veya yıllık periyodlarla alabilirsiniz. İstediğiniz zaman tüm birikiminizi alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Katılım Emeklilik sayesinde BES katılımcıları faizsiz ürün ve avantajlara emeklilik dönemlerinde de erişebiliyor” diye konuştu.