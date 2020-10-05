125 bin kişi BES'le ikinci emekli maaşını alıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 18. yaşına giriyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi olduğunu söyledi. Sincek, OKS ile birlikte yaklaşık 13 milyon katılımcısı ve 156 milyar TL’lik fon tutarıyla BES’in 18’inci yılında Türkiye’nin tasarruf kapasitesini katlayacak güce ulaştığını belirtti.

13 MİLYON KATILIMCI

Sincek, “125 binin üzerinde katılımcı, şimdi ikinci emeklilik maaşlarını alıyor. Her yıl da 3 bin civarı katılımcı yeni emekliler arasına katılıyor” dedi. Sincek, “Gönüllü BES’te 7 milyon katılımcıyla çıkışların serbest olduğu OKS uygulamasında sistemde kalmayı tercih eden 5.6 milyon çalışan, biriktiriyor” dedi. Katılım Emeklilik’ten emekli olanların da olduğunu anlatan Ayhan Sincek, “3 milyar 444 milyon TL fon büyüklüğümüzün yanı sıra artık emekli etmeye de başladık” diye konuştu.

PANDEMİDE ÖNEMİ ARTTI



Sincek, şöyle devam etti: “Pandemide geleceğe hazırlık yapmanın önemini daha iyi anladık. BES en güvenli ve getirisi en yüksek opsiyon. Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor.”