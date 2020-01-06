1200 çalışanıyla 1 milyar TLye koşuyor

1980’li yılların başında, Çanakkale bölgesinde paketlenmiş elma ve karides satmak için faaliyete geçmesi planlanan ancak Vehbi Koç’un öngörüsü ve Niyazi Önen’in girişimciliğiyle tamamen deniz ürünlerine odaklanan Dardanel, konserve ton balığını Türkiye’ye getiren ilk marka… Bu büyük girişimin ardından Dardanel, yalnızca iç pazara değil, Avrupa’nın birçok ülkesine de balık konservesi ihraç etmeye başladı. Ton balığı denildiğinde artık akıllara gelen ilk marka olmayı başaran Dardanel, 2020’de ise hedef büyütmüş durumda.

1200 ÇALIŞANIYLA 1 MİLYAR TL’YE KOŞUYOR

Türkiye’de ton balığı pazarı Dardanel ile başladı. Halen de pazarın dominant oyuncusu konumunda olan şirket, yüzde 55’lik pazar payına sahip; tüketilen ton balığının ise yüzde 77’si de Dardanel tesislerinden çıkıyor. Bundan 35 yıl önce Niyazi Önen tarafından Çanakkale’de kurulan şirketin son 1 yıldır yönetiminde ise ikinci kuşak Mehmet Önen var. Bu değişimle birlikte hedeflerini yükselten, ciro ve ihracat rakamlarını hızla artan şirket, 1.200 çalışanıyla 2020’de 1 milyar TL’lik şirket olmayı hedefliyor.

2019’da 700 milyon TL’yi aşkın bir ciroya ulaşan şirket, bu yeni dönemde ton balığında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri haline dönüşmeyi hedefliyor. Gelirlerinin yüzde 50’si için ihracat odaklanmış durumda.

BABA-OĞUL İLK KEZ REKLAMDA OYNADI

Niyazi Önen ve Mehmet Önen, bu yeni dönemle birlikte reklam filminde de baba-oğul yer aldılar. Ama öyle bildiğimiz yollardan değil… Dardanel’in son filminde reklam yüzü Ömür Arpacı’nın elinde tuttuğu fotoğrafta, Önen Ailesi yer alıyor. Aralarındaki boy farkını “bi’ ton” olarak esprili bir dille yorumlayan Arpacı, farkın sebebini babanın oğlunu ton balığıyla beslemesi olarak açıklıyor ve ton balığının sağlığa olan faydalarından olduğunu belirtiyor.