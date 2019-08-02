120 ay vadeli 500 bin TL kredinin faizi 400 bin TL düştü

Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından kamu bankaları, konut kredilerinde rekor indirime gitti. Ziraat Bankası ve Vakıfbank dün 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faizi 0.5 puan düşürerek yüzde 0.99’a çektiklerini, vadeyi ise 15 yıla (180 ay) çıkardıklarını açıkladı. Her iki banka 501 bin1 milyon TL aralığındaki kredilere yüzde 1.19, 1 milyon TL ve üzerindeki kredilere ise yüzde 1.39 faiz uygulanacağını duyurdu.

TAKSİT 3.265 TL DÜŞTÜ

Bankacılık sektörü dünkü karar öncesinde konut kredilerinde maksimum 120 ay vade uyguluyordu. Kredi faizleri ise yüzde 1.5-2 aralığında değişiyordu. Şimdi özel bankaların da faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bir gün önce 120 ay vadeli yüzde 1.85 oranla 500 bin TL kredi alan tüketici, aylık 10 bin 403 TL kredi taksidi ödüyordu. Vade sonunda yapacağı toplam ödeme tutarı ise 1 milyon 248 bin TL’yi buluyordu.

EXIMBANK DA İNDİRDİ

Ancak aylık taksit yüzde 0.99 faizle 3 bin 265 TL azalarak 7 bin 138 TL’ye indi. Yüzde 0.99’dan konut alan vade sonunda 391 bin 800 TL daha ödeme yapacak. 15 yıl vadeli 500 bin TL’lik kredi kullananlar aylık 5 bin 962 TL ödeme yapacak. Türk Eximbank da, KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faizi yüzde 15.19’dan yüzde 11.84’e indirdi. Açıklamada, “Yüzde 22’lik bir indirim yapıldı” denildi.

KARAR MALİYETİ AZALTTI

VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık indirime gitmesi, bankaların borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Müşterilerimizin de bu olumlu havadan derhal faydalanmalarını temin ettik" dedi.

BANKALARDA SÜREÇ BAŞLADI

Salı günü yaptığı toplantıda kamu bankalarının bu hafta kredi faizlerinde indirim yapacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Buradayız, vazgeçmeyeceğiz. Terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız" açıklamasını yaptı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ MEMNUN

Tüketiciler için mükemmel bir zemin hazırlandı

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: "Merkez Bankası’nın çaktığı kıvılcım kamu bankalarında karşılık gördü. İsteğimiz bunun özel bankalar nezdinde de destek görmesidir. Dövizdeki düşüş eğiliminin devam etmesini, mevduat faizlerine de gözle görülür bir gerileme olmasını bekliyoruz. Tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlanmış oldu. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazın aşılmasında bu durum büyük önem arz etmektedir.”

Konut satışında yeniden Avrupa birincisi oluruz

FUZUL Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: "Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının hem bu global resim açısından hem de iç piyasanın canlanması açısından önemi vardı. Kamu bankalarının faiz indirimi de pası gole çevirmek oldu. Konut satışlarımız geçen yıl ocak-haziran dönemine kıyasla yüzde 25 düşmüştü. İkinci yarıda aylık konut satışları daha fazla oluyor, 1 milyonun epey üzerinde bir satışla yine Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz."

Düşen oranlar bekleyen talebi harekete geçirir

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: "İlk yarıda satılan konut adedi 484 bin oldu. Geçen yıla kıyasla 162 bin adet azalma var. Bu tabloyu kredili konut satışındaki azalmayla açıklamak mümkün. Nitekim ipotekli konut satışları geçen yıl ilk yarıda 202 bin seviyesindeyken bu sene 61 bin seviyesinde kaldı. Merkez Bankası’nın faiz hamlesi ve kamu bankalarının konut kredi faizlerini aşağı çekmesi bekleyen konut talebini harekete geçirecektir."