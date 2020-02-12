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  3. 12 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

12 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

12 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar"

12 Şubat altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek ve işlemlerini buna göre gerçekleştirmek istiyorlar. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

Altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, salı kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü. 12 Şubat’ta ise gram altın 303 liradan alınıyor, 303 liradan satılıyor.

12 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

 

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 303 liradan alınıyor, 303 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 485 liradan alınıyor, 497 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1941 liradan alınıyor, 1984 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 970 liradan alınıyor, 995 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, salı kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve salı itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                  PAZARTESİ              SALI                  

                                                  Alış        Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   304,40      304,60     304,80     305,00    

Cumhuriyet Ata Lira        2.006,00    2.027,00   2.009,00   2.030,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       278,00      282,00     278,00     282,00    

Lira(Tam) Ziynet           1.960,00    1.980,00   1.963,00   1.983,00  

Yarım Ziynet               980,00      990,00     981,00     991,00    

Çeyrek Ziynet              490,00      495,00     491,00     496,00     


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