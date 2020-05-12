12 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Bugün canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL?

12 Mayıs canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? sorusunun yanıtı gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar ve ekonomi ile yakından ilgilenenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları gün gün ve saat saat anlık iniş ve çıkışlar yaşayabiliyor. Son zamanlarda rekor kıran güncel canlı anlık altın fiyatları haberimiz içerisinde yer alıyor.

12 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 385,71 TL'den alınıp, 385,88 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 621,30 TL'den alınıp, 636,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.246,50 TL'den alınıp, 1.271,50 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.482,50 TL'den alınıp, 2.536,20 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.514,97 TL'den alınıp, 2.569,15 TL'den satılıyor.