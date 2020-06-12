12 Haziran altın fiyatları: Güncel, anlık gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Güncel, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Hafta sonu öncesinde altın işlemi yapmak isteyenler altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Altın gün içerisinde iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Son zamanlarda alıcısını düşündüren, yatırımcısını mutlu eden altın fiyatları artışa devam ediyor. 12 Haziran gram altın alış fiyatı 379,06 TL olurken satış fiyatı ise 379,18 TL oldu. İşte canlı, anlık altın fiyatları...

12 HAZİRAN ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

12 Haziran gram altın alış fiyatı 379,06 TL olurken satış fiyatı ise 379,18 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

12 Haziran çeyrek altın fiyatları 616,20 TL’den alınıp 622,60 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

12 Haziran yarım altın 1.232,40 TL'den alınıp, 1.243,60 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

12 Haziran Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.445,40 TL, satış fiyatı ise 2.481,60 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

12 Haziran Reşat altını 2.487,87 TL'den alınıyor, 2.514,55 TL'den satılıyor.

11 HAZİRAN ALTIN NE KADARDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

11 Haziran gram altın alış fiyatı 377,37 TL olurken satış fiyatı ise 377,49 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

11 Haziran çeyrek altın fiyatları 613,70 TL’den alınıp 620,60 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

11 Haziran yarım altın 1.227,40 TL'den alınıp, 1.238,90 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

11 Haziran Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.443,50 TL, satış fiyatı ise 2.474,00 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

11 Haziran Reşat altını 2.475,97 TL'den alınıyor, 2.506,95 TL'den satılıyor.