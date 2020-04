12 bin mükellefe fahiş fiyat denetimi

Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar, vergi dairelerindeki denetim ekipleri aracılığıyla gıda, temizlik malzemesi, tıbbi ve hijyen malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan 12 binden fazla mükellef nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimi yaptıklarını söyledi. Salgını fırsata çevirmek isteyenleri Gelir İdaresi olarak yakından takip ettiklerine işaret eden Bayrakdar, mükelleflerin etkin takip edilmesi amacıyla Vergi İletişim Merkezi’nde yeni bir ihbar hattı (189) kurduklarını belirtti.

4 BİNİ TESPİT EDİLDİ



Bayrakdar, yaklaşık 8 bin 500 ihbar aldıklarını, vergi daireleri tarafından 4 binden fazla mükellefin de bu kapsamda tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi: “12 binden fazla mükellefe fiyat artışı ve stokçuluk denetimi yaptık. Bunların 1158’ine usulsüzlük cezası kestik. 2 bin 153’üne işlem yapmak üzere il ticaret müdürlüklerine bildirdik.”

GIDA TERÖRÜ DURMUYOR!



Tarım ve Orman Bakanlığı da, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Alkolsüz içecekte ve çikolatada ilaç etken maddesi bulundu. Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, çay ve kahve ürünlerinde ilaç etken maddesi tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi. Kırmızı et ve et ürünlerinde de at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti tespit edildi.