12 Aralık dolar kuru canlı, anlık ne kadar? Merkez Bankası faiz indirimi son dakika dolar kuru..

12 Aralık dolar kuru canlı, anlık ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasaların heyecanla beklediği Merkez Bankası faiz indirimi açıklandı. Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. İndirimi sonrası son dakşjka dolar kuru araştırılıyor. 12 Aralık dolar kuru canlı, anlık ne kadar? diye araştıranlar için Merkez Bankası faiz indirimi son dakika dolar kuru haberimizde..

SON DAKİKA DOLAR KURU 12 ARALIK

Dolar kuru alışta 5,78 liradan satışta 5,78 liradan işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7960 5,7970

Avro 6,4590 6,4600

Sterlin 7,6390 7,6770



ANKARA

ABD Doları 5,7700 5,8300

Avro 6,4200 6,4900

Sterlin 7,5880 7,7320

DOLAR SABAH SAATLERİNDE NASILDI?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,8010'dan işlem görüyor.



Dün 5,79-5,82 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,7997'den tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basıN toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.



Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8010'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,4650'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6630'dan satılıyor.