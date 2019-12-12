12 Aralık dolar kuru canlı, anlık ne kadar? Merkez Bankası faiz indirimi son dakika dolar kuru..
12 Aralık dolar kuru canlı, anlık ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dolar yatırımcılarının gözü bu ay yapılan Fed ve Merkez Bankası faiz indirimindeydi. Global para birimi olan dolar güncel durumlardan etkileniyor. Dolar kuru sabah saatlerinde güne yatay başlamasının ardından 5,8010'dan işlem gördü. Merkez Bankası faiz indirimi son dakika dolar kuru ne kadar? merak ediliyor. İşte 12 Aralık dolar kuru anlık, canlı..
12 Aralık dolar kuru canlı, anlık ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasaların heyecanla beklediği Merkez Bankası faiz indirimi açıklandı. Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. İndirimi sonrası son dakşjka dolar kuru araştırılıyor. 12 Aralık dolar kuru canlı, anlık ne kadar? diye araştıranlar için Merkez Bankası faiz indirimi son dakika dolar kuru haberimizde..
SON DAKİKA DOLAR KURU 12 ARALIK
Dolar kuru alışta 5,78 liradan satışta 5,78 liradan işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7960 5,7970
Avro 6,4590 6,4600
Sterlin 7,6390 7,6770
ANKARA
ABD Doları 5,7700 5,8300
Avro 6,4200 6,4900
Sterlin 7,5880 7,7320
DOLAR SABAH SAATLERİNDE NASILDI?
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,8010'dan işlem görüyor.
Dün 5,79-5,82 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,7997'den tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basıN toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8010'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,4650'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6630'dan satılıyor.