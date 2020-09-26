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26 Eylül 2020 Cumartesi 02:16 | Son Güncelleme:

115 bin yerel tohum gen bankalarında korunuyor

115 bin yerel tohum gen bankalarında korunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına bağlı gen bankalarında yaklaşık 115 bin tohumun korunduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çiftçilerimiz ve halk tarafından bakanlığımıza, yerel bitki çeşitlerine ait 1000’i aşkın tohum bağışlandı” diye konuştu.

YILLARCA SAKLANIYOR

Pakdemirli, tohum gen bankalarını yerel gen kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurduklarını bildirdi. Pakdemirli, şunları söyledi: “İzmir’deki Ulusal Gen Bankası’nda 3 bin 339 türe ait yaklaşık 55 bin 429 tohum örneğini koruma altında tutuyoruz. Ankara’daki Türkiye Tohum Gen Bankası’nda ise 1127 türe ait 59 bin 919 tohum örneği bulunuyor. Ayrıca 18 arazi gen bankasında 107 türe ait 9 bin 500 canlı örnek muhafaza ediyoruz. 6 araştırma enstitümüzde de yaklaşık 1000 türde 100 bin soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisinin muhafazası yapılıyor. Gen bankalarımızda muhafaza edilen tohumlar genetik yapısını koruyarak uzun yıllar saklanıyor.”

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