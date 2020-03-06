113 milyar dolar uçacak!

IATA, iki hafta önce yayınladığı raporda havayolu şirketlerinin kaybını 30 milyar dolar olarak tahmin etmişti. Yayınlanan yeni raporda, virüsün yakın zamanda kontrol altına alınması halinde kaybın 63 milyar dolar ile sınırlı kalabileceği de belirtildi.

PİLOT BORSASI DURDU



Bu arada havayolu şirketlerinin birbiri ardına sefer iptalleri pilot transfer borsasını da altüst etti. Havayolu şirketleri, kapasitelerini, uçaklarını ve personellerini azaltmaya başladı. Özellikle vergisiz yılda 320 bin doları bulan maaşlar vererek yabancı pilotları ülkelerine çeken Çinli şirketler pilot transferlerini son vererek personel azalttı.

IMF’DEN 50 MİLYAR $



Dünyanın en büyük pazarı olma yolunda ilerleyen Çin’de 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi var. Ülkede 229 ticari havaalanı bulunuyor. Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) virüsle mücadele için 50 milyar dolar kaynak ayırdı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE NİSAN UMUDU



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havacılık sektörüne etkisine ilişkin, “Virüsün ısıya dayanıklı olmadığı ve havaların ısınmasıyla birlikte kontrol altına alınabileceği söyleniyor. Mart geçince her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Mart ayını atlatırsak turizm sezonunda sorun olmayacağına inanıyorum” dedi. Sani Şener “Şirket olarak 20 yıldır bu işi yapıyoruz, ‘sars’ı da gördük, ‘kuş gribi’ni de. Bunlar hakikaten yolcu sayısında düşüş yapıyor ancak geri dönüşü de çok hızlı oluyor” dedi.

İLK İFLAS İNGİLTERE’DEN



İngiltere’de korona virüsünün uçuş rezervasyonlarına olumsuz etkisi nedeniyle bölgesel hava yolu şirketi Flybe, iflasını açıkladı. Merkezi Exeter’de bulunan Flybe’nin iflasıyla 2 bin kişi de işinden oldu.