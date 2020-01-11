11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste..

11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusu arama motorunda evde bakım aylığı alanlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerine destek olmak için evde bakım aylığı veriliyor. Asgari ücret zammı evde bakım maaşına da yansıdı. 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

11 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir ve Ordu'da yatırılmaya başladı.

e-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.



T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.



Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?



2020 yılında evde bakım desteği alan vatandaşların bu maaşlarına da zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.



EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?



Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.



Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.