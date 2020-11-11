11 Kasım dolar bugün kaç TL? Dolar kaç TL'ye düştü?

11 Kasım dolar bugün kaç TL? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından yurt içi piyasalarda TL'ün yükselişi, doların da düşüş eğilimi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerilemeyi sürdürdü. 11 Kasım dolar bugün kaç TL?

11 KASIM DOLAR KAÇ TL?

Dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00 TL'nin altına geriledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARI

Erdoğan, bu çerçevede ekonominin, önceliklerinin daima en başında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyümeden enflasyon ve faizlere kadar her alanda tarihimizin en iyi makroekonomik göstergelerine bizim dönemimizde ulaşıldı. IMF'ye olan borcu tamamen kapatmak ve ülkemizi bu boyunduruktan kurtarmak da bize nasip oldu. Hatırlayın göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Mayıs 2013, sıfırladık ve artık bizim IMF'ye bir kuruş borcumuz yok. Nereden nereye geldik? Yaklaşık 10 yıl önce milletimizle paylaştığımız 2023 hedeflerimiz, orta vadede yakalamayı planladığımız seviyenin ifadesiydi. Bu hedefler doğrultusunda hızla ilerlerken, bir anda kendimizi ülkede siyasi ve sosyal kaos çıkarmaya yönelik karanlık senaryoların içinde bulduk. Ülkemizin terörden darbeye kadar pek çok yol kullanılarak maruz kaldığı saldırıların en önemli hedeflerinden biri de ekonomimiz olmuştur. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mücadele yöntemleriyle ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama imkanlarının çok büyük katkısı vardır. Her ne kadar eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmek istemese de ülkemiz bu sistem sayesinde koalisyonlu yılların kaotik ortamına geri dönmekten kurtulmuştur. Sistemin en büyük faydalarını, mart ayından bu yana yaşadığımız salgın sürecinde gördük."