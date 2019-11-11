11 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatları..

11 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dövizlerdeki dalgalanmalar ile birlikte altında da düşüş veya artış yaşanıyor. Yatırım amaçlı veya takı amaçlı tercih edilen çeyrek altın yerini yavaş yavaş gram altına bırakıyor. 11 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye araştıranlar için gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde sizlerle..

11 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 271,09 liradan satışta 271,19 liradan, çeyrek altın ise alışta 433,81 liradan satışta 44,65 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira,Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 270,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,30 274,50 270,20 270,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.808,00 1.829,00 1.781,00 1.802,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 246,50 250,50

Lira (Tam) Ziynet 1.767,00 1.787,00 1.740,00 1.760,00

Yarım Ziynet 883,00 893,00 870,00 880,00

Çeyrek Ziynet 442,00 447,00 435,00 440,00

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 270,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,40 liradan, bin 781 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 802 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.