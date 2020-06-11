11 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 660. hafta Süper Loto sonuçları sizlerle!

Süper Loto Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri gerçekleştirilen şans oyunları arasında yer alıyor. 1'den 54'e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 6, 5, 4 ya da 3 şanslı rakamı tahmin edenler büyük ikramiyeden pay kazanmayı başarıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! İşte MPİ Süper Loto 11 Haziran 2020 sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

11 Haziran Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyordu. Heyecanla beklenen çekilişin sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Şans oyunu severlerin yoğun katılım gösterdiği çekiliş 'millipiyango.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte bu haftanın şanslı rakamları...

Süper Loto 11 Haziran sonuçları: 02, 09, 15, 19, 29, 51

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SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez