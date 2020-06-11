11 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 660. hafta Süper Loto sonuçları sizlerle!
Heyecanla beklenen 11 Haziran Süper Loto sonuçları MPİ tarafından saat 21.15'te açıklandı! Her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda Ankara Kızılay'daki hizmet binasında gerçekleştirilen çekilişe kolay yoldan para kazanmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. İşte Süper Loto 11 Haziran 2020 sonuçları şanslı numaraları...
Süper Loto Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri gerçekleştirilen şans oyunları arasında yer alıyor. 1'den 54'e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 6, 5, 4 ya da 3 şanslı rakamı tahmin edenler büyük ikramiyeden pay kazanmayı başarıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! İşte MPİ Süper Loto 11 Haziran 2020 sonuçları sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
11 Haziran Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyordu. Heyecanla beklenen çekilişin sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Şans oyunu severlerin yoğun katılım gösterdiği çekiliş 'millipiyango.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte bu haftanın şanslı rakamları...
Süper Loto 11 Haziran sonuçları: 02, 09, 15, 19, 29, 51
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SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez