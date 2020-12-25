11 ayda ‘Kovid-19' ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı

Kovid-19 salgını dolayısıyla önemi artan hijyen ürünlerinin yurtiçi satışının yanında ihracatı da rekor kırıyor. Dezenfektan, kolonya ve sabun, ‘Kovid-19 ürünleri’ diye isimlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı’nın kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda toplam Kovid-19 ürünü ihracatı yüzde 212 artışla 87 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 11 aylık döneminde ise Kovid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı. Dezenfektan ihracatı kasımda yüzde 20 artış gösterdi.

DEZENFEKTAN REKORU



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre de, bu yılın ocak-ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815.75, kolonya ihracatı yüzde 228.99, sabun ihracatı da yüzde 43.65 arttı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ‘Kovid-19 ürünleri’ diye de isimlendirilen dezenfektan, kolonya ve sabunun ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, “Hijyen ürünleri, medikal ürünler, ilaçlar, tıbbi cihazlar gibi pandemide öne çıkan birçok ürünü içinde barındıran kimya sektörümüzün stratejik önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olarak ülkemizin büyümesine önemli bir katkı sağlıyoruz” dedi.

TAM KAPASİTE ÜRETİM



Salgın dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinde, firmaların tam kapasite çalışarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini aktaran Pelister, şunları söyledi: “2019 Ocak-Ağustos döneminde 24.2 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde 222.4 milyon dolara çıktı. Kolonya ihracatımız 8 aylık dönemde yüzde 228.99 artarak 17.7 milyon dolara yükseldi. 8 aylık sabun ihracatımız ise yüzde 43.65 artarak 322 milyon dolara yükseldi.” Pelister, “Dezenfektan ihracatında ocak-ağustos döneminde İngiltere ilk sırada yer alırken, ABD ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı” diye konuştu.

ELLERİNİZİ YIKARKEN ŞU UYARILARA DİKKAT!



Hijyen ürünlerinin kullanımında, cildi korumak da önem taşıyor. Elleri çok sık yıkamanın, tahriş edici dış etkenlerden cildimizi koruyan deri yüzeyindeki yağlı tabakada aşınma yarattığını belirten Academic Hospital Dermatoloji Profesörü Doktor Ayşe Tülin Mansur, şu uyarıları yaptı:

• Ellerinizi yıkamadan önce el ve bileklerinizde yer alan tüm takı ve aksesuvarları çıkarın.

• Tırnaklarınız kısa kesilmiş olsun.

• Ellerinizi sıcak değil, ılık suyla yıkayın.

• Parfümsüz sıvı ya da kalıp sabunları tercih edebilirsiniz. Sabunu suyla iyice köpürttükten sonra parmaklarınızın arasını, ellerinizin iç ve dış yüzeyini, tırnak altlarını ve bileklerinizi 20 saniye ovuşturarak, yıkayın.

• Kuruladıktan sonra ellerinize kokusuz ve yağ bazlı bir nemlendirici uygulayın.

BURSA’DAN AB’YE ISLAK MENDİL, JEL



Tüm dünyada hijyen ürünlerine artan talep Türk firmalarına yaradı. Bursa’daki tesisinde hijyen sektöründe faaliyet gösteren bir firma, Almanya ve İsviçre’den bazı markalar için ıslak mendil ve antibakteriyel jel üretiyor. Firma sahibi İlker Duran, “Almanya’da medikal alanda faaliyet gösteren bir firmaya fason üretim gerçekleştiriyoruz. 72’li, 15’li ve tek kullanımlık olmak üzere 3 versiyonda üretimini yaparak Almanya’ya gönderdik. Şu anda Almanya piyasasına dağıtılıyor. Geri dönüşleri çok olumlu yönde” açıklamasını yaptı.