11 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık.. Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

11 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları haftaya hafif bir yükseliş ile başlamıştı. Önemli yatırım araçlarından biri olan altın güncel olaylardan ve durumlardan etkileniyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu. Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? diye merak edenler için 11 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık sizlerle..

11 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 273,15 liradan, satışta 273,25 liradan ,

Çeyrek altın bugün alışta 437,15 liradan, satışta 448,09 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 artışla 274,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,50 273,70 273,80 274,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.802,00 1.823,00 1.804,00 1.825,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,50 253,50 250,00 254,00

Lira(Tam) Ziynet 1.761,00 1.781,00 1.763,00 1.783,00

Yarım Ziynet 881,00 891,00 882,00 892,00

Çeyrek Ziynet 440,00 445,00 441,00 446,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 273,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274 liradan, bin 804 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 825 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 763 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 783 liradan, 882 liradan alınan Yarım Ziynet 892 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satıldı.