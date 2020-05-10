1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranı! Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ödenen pandemi sosyal destek ödemeleri devam ediyor. İlk iki faz ödemeleri başvuru alınmadan gerçekleştirilmişti. 3. faz pandemi sosyal yardım ödemeleri ise başvurular değerlendirilerek yapılıyor. 1000 TL sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.

Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 tl sosyal yardım ödemelerinin başladığını duyurdu. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. Sosyal yardım ödemeleri de peyder pey başladı. Faz üçte 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." dedi.

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.