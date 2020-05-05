1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? Pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman? İşte sonuç sorgulama sayfası..

1000 TL yardım başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu yapan kişiler konuyu yakında takip ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen bu yardım sonucunda birçok ailenin 1. ve 2. faz ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? Pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman? Başvurular 20-26 Nisan tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılmıştı. İşte 1000 TL yardım başvuru sorgulama ekranı!

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLYINIZ.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.

Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.