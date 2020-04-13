1000 TL sosyal yardım başvuru formu açıldı mı? 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman? İşte yanıtı

1000 TL sosyal yardım başvuru formu yoğun ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ihtiyaç sahiplerine yapılacak sosyal yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yardım yapılmamış ihtiyaç sahibi aile kalmasın diye 2. faz ve 3. faz yardım yapacaklarını, 3. faz için başvuru toplayacaklarını belirtti. Vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım başvuru ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde..

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU DETAYLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kamuoyuna duyurduğu ve koronavirüsle mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.

2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000’er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Selçuk; “Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda; 2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek.” diye konuştu.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU AÇILDI MI?

“3. Faz Sosyal Yardım İçin Başvurular İleri Bir Tarihte, e-Devlet Üzerinden Yapılacak”

Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayan Selçuk, sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 3. fazda, 1 ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1.000’er TL destekte bulunacaklarını söyledi.

Bakan Selçuk; “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız.” dedi.

Bakan Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama yapılabilmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapılabiliyor.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Sosyal yardım ödemeleri, 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacak.

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.