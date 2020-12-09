1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: Sosyal destek ödemeleri nasıl yapılıyor?

Pandemi sosyal yardımı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs salgını ile ihtiyaç sahibi hane halkı için pandemi sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Peki, Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Pandemi sosyal destek başvurları devam ediyor. Başvuralar e-devlet sistemi üzerinden alınıyor.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal destek ödemeleri için başvurular e-devlet sistemi üzerinden alınıyor. Başvuru sorgulama için de yine e-devlet ekranı vatandaşlara yardımcı oluyor.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneği’nden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar