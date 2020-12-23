1000 TL esnaf desteğinin detayları, milyonlarca vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa destek başvurusu kimler alabilir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladıklarını bildirerek, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

1000 TL ESNAF YARDIMI KİMLER ALABİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sürecine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Kararı'nda hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esasların Ticaret Bakanlığı tarafından belirleneceği bildirildi.