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  3. 1000 gün süren ticari davalara arabulucuyla 8 haftada çözüm

1000 gün süren ticari davalara arabulucuyla 8 haftada çözüm

1000 gün süren ticari davalara arabulucuyla 8 haftada çözüm

İstanbul Tahkim Merkezi Üyesi Hakan Öztatar, “İş davaları 4 hafta, ticari davalar 8 hafta içinde arabuluculukla çözüme kavuşuyor” dedi.  

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, yerli ve yabancı yatırımcıyı ticari davalarda 3 yıl kadar süren uzun mahkeme sürecinden kurtardıklarını söyledi. Türkiye’de toplam 10 bin 300 arabulucunun olduğunu aktaran Öztatar, sistemin Türkiye’de oturmaya başladığını söyledi. 

137 BİN DOSYAYI AŞTI

Öztatar, 2018’de bakmaya başladıkları iş davalarını 4 hafta içinde çözdüklerini belirtti. Sene başında ticari davalarda arabuluculuk sisteminin geldiğini anımsatan Öztatar, “Ticari uyuşmazlıklarda 137 bin 561 dosyayı 8 haftada bitirdik. Oysa mahkemede ancak 1000 günde bitirilebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

MAHKEMEYE GİTMEYECEK

Hakan Öztatar, “Hızlı tahkimde de  süre en fazla 3 ay. Arabulucukla 8 hafta artı 3 ay toplam 5 ayda mahkeme görmeden kesin bir çözüm getireceğiz” dedi.


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