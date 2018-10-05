100 milyon euroluk hibrit motor yatırımı

Otomotiv sektörü dev bir hamleye hazırlanıyor. Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Türkiye’nin ilk alüminyum motorunu üretilecek. Projenin en önemli aşaması olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temeli, 19 Ekim’de Bursa’da atılacak. Oyak Renault’un sabit yatırım tutarı 100 milyon euroyu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor bloklarının yüksek teknolojiyle üretileceğinin altını çizerek, “Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor” dedi.

Sadece birkaç ülkede var

Bakan Varank, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’u kabul etti. Kabulde proje ile ilgili son çalışmalar ve firmanın Türkiye’deki yatırımları ele alındı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Varank, sabit yatırım tutarı 100 milyon euroyu aşan bu yatırımla Türkiye’de ilk kez alüminyum motor üretileceğini ifade etti. Varank, “Bu motor bloklarının üretiminde dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak” diye konuştu.

Yerli alüminyum için şirketlerle görüşüyoruz

Bakan Varank, üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, “Yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak” dedi. Yüksek katma değerli yatırımları Türkiye’ye çekerek, büyüme ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Varank, şöyle devam etti:

Otomobili de bekliyoruz

“Yatırımcılarımız için son derece cazip teşvikler sunuyor, yerli ve yabancılar arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Türkiye’nin çok ciddi bir potansiyeli var. Bu yeni işbirliği her iki taraf için önemli kazanımları beraberinde getirecek. Firmanın ilk model hibrit otomobillerini de Türkiye’de üretmesini arzu ediyoruz.”

Temeli 19 Ekim’de Bursa’da atılacak

Fabrikanın temeli 19 Ekim’de Bursa’da Bakan Varank ve Renault Grubu’nun Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bolooré ve OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in katılımıyla atılacak. Bursa fabrikasında üretilecek hibrit motorlar öncelikle Clio, Captur ve Megane modellerinde kullanılmaya başlanacak.

Türkiye’ye güveniyoruz

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun da, Oyak Renault’un dünyanın 70 ülkesine ihracat yapan Türkiye’nin lider otomobil üreticisi olduğunu belirterek, “Tüm modellerimizde üretimimize, yaptığımız planlamalar doğrultusunda 3 vardiya olarak devam ediyoruz. Türkiye, Renault Grubu için çok önemli bir ülke. Renault Grubu, Türkiye’ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor” dedi. Bunun en önemli yatırımına başlanmakta olan Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası ve yüksek teknoloji içeren yeni nesil motor üretimi olduğunu kaydeden Aoun, “Oyak Renault bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde,de yatırımlarına devam edecektir” ifadelerini kullandı.