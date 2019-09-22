100 milyar $'lık yol haritası masada

Konferansa Türk iş insanlarıyla birlikte ABD’li üst düzey yönetici ve yatırımcı olarak toplam 450 kişilik katılım öngörülüyor. ABD’li yatırımcıların yer alacağı etkinlikte, TAİK tarafından 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası sunulacak. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Konferans, bizim ve ABD için ayrı bir önem taşıyor” dedi.