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  3. 100 milyar $'lık yol haritası masada

100 milyar $'lık yol haritası masada

100 milyar $'lık yol haritası masada

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı’nın 10’uncusu, 25 Eylül’de New York’ta yapılacak.

Konferansa Türk iş insanlarıyla birlikte ABD’li üst düzey yönetici ve yatırımcı olarak toplam 450 kişilik katılım öngörülüyor. ABD’li yatırımcıların yer alacağı etkinlikte, TAİK tarafından 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası sunulacak. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Konferans, bizim ve ABD için ayrı bir önem taşıyor” dedi.

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