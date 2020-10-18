100 metrekarelik konut 8 ayda 60 bin kazandırdı

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, yükselişini 17 aydır sürdürerek ağustos sonunda 3 bin 530 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, tarihi zirvesini gören konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın 8 ayında yüzde 20,5, son bir yılda ise yüzde 25,9 artış gösterdi.

600 LİRALIK ARTIŞ



Türkiye genelinde geçen yılın sonunda 2 bin 931 lira düzeyinde bulunan konut metrekare ortalama birim fiyatı, 8 ayda 600 lira artış gösterdi. Böylece 100 metrekarelik bir evin fiyatı, 8 ayda 60 bin lira artmış oldu.

Türkiye’nin mega kenti İstanbul’da metrekare fiyatı, geçen yılın mayıs ayından bu yana yükselişini sürdürerek ağustos sonu itibarıyla 5 bin 767 lira ile rekor kırdı. Geçen yılın sonuna göre 8 aylık dönemde metrekare fiyatı 828 lira artan İstanbul’da, son bir yıllık süreçte ise fiyatlar 1.069 lira yükselmiş oldu. İstanbul’da konut metrekare ortalama birim fiyatı, bir yılda yüzde 22,7, 8 ayda yüzde 16,8 artış gösterdi. İstanbul’da 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda ise 100 bin liranın üzerinde arttı.

ANKARA’DA % 19.8



Ankara’da geçen yılın sonuna göre yüzde 19,8 artan konut metrekare fiyatı, son bir yılda yüzde 23,8 yükseldi. Artış, bir yılda 508 lira, 8 ayda 437 lira artmış oldu.

İZMİR’DE METREKARE FİYATI 4 BİN LİRAYI AŞTI



Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri İzmir’de son yıllarda markalı projeler ve A plus konutların artması fiyatlara da yansıdı. İzmir’de üst üste 14 ay artan konut metrekare fiyatları, ağustosta 4 bin 120 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Son bir yılda yüzde 27,4 artan metrekare fiyatları, bu yılın 8 ayında ise yüzde 21,7 yükseldi. İzmir’de 100 metrekarelik bir evin fiyatı son bir yılda 88 bin 600 lira, son 8 ayda ise 73 bin 600 lira artmış oldu.